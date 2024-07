Olimpiadi Parigi 2024 è caos | ferrovie sotto attacco massiccio | VIDEO

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 26 luglio 2024) Sono in corso ledie una situazione delicatissima è quella sul fronte sicurezza. Secondo le ultime notizie lefrancesi sonodi grandezza tale da paralizzare” la rete Tgv, l’alta velocità in Francia. La circolazione è “molto perturbata” e rischia di rimanere tale per l’intero fine settimana. Sono le ultime notizie provenienti dalla Francia. “Diversi atti dolosi concomitanti” sono stati registrati nelle zone di Arras, Pagny-sur-Moselle e Courtalain, colpendo 3 linee su 4 del Tgv Atlantico, Nord ed Est. Il comunicato “Sono stati appiccati incendi deliberati per danneggiare” gli impianti delle linee ad alta velocità, ha spiegato il gruppo ferroviario in un comunicato stampa. Il traffico dei treni ad alta velocità su queste tre linee è “molto disturbato”.