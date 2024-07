Olimpiadi Parigi 2024 c’è il primo caso di doping | positivo il judoka Sajjad Sehen

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 26 luglio 2024) Manca meno di un’ora all’inizio della Cerimonia d’Apertura di questa edizionedelledi. Sulla Senna lo spettacolo non mancherà, ma arriva anche in via ufficiale ildi questa rassegna a Cinque Cerchi. Si tratta del. Il rappresentante dell’Iraq, infatti, si presentava come esordiente alleed è stato trovatoa due steroidi anabolizzanti (il metandrostenolone e il boldenone). L’International Testing Agency, che supervisiona il programma antiper il CIO, ha dichiarato che il 28enne è provvisoriamente sospeso in attesa di un procedimento disciplinare. Ciò significa che l’atleta non potrà gareggiare, allenarsi o partecipare a qualsiasi attività durante i Giochi.avrebbe dovuto gareggiare, a partire da martedì 30 luglio, nella categoria -81 kg maschili.