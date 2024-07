Olimpiadi di Parigi 2024 tutti i look royal alla cena di gala

Leggi tutta la notizia su vanityfair

(Di venerdì 26 luglio 2024) Sua Maestà decide di onorare il Paese che ospita lacon il suogriffato Dior Haute Couture, ma non è solo lei a illuminare la serata organizzata dal Comitato Olimpico Internazionale. Ci sono anche la regina Mary di Danimarca in rosso, la principessa Charlène di Monaco con un elegantetotal black e non solo