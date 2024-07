Olimpiadi di Parigi 2024 l’Italia Team dei record | gli Azzurri pronti a conquistare la medaglia

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 26 luglio 2024), 26 luglio– Da Antonella Palmisano nell’atletica a Thomas Ceccon nel nuoto, da Vito Dell’Aquila per il taekwondo a Ruggero Tita e Caterina Banti per la vela. Sono questi alcuni dei nomi degli atleti italiani ai vertici delle classifiche stagionali mondiali nelle rispettive discipline a caccia di unanelledi. In tuttoporta in Francia 402 atleti, dopo il forfait di Sinner (leggi qui): 208 uomini e 194 donnea recitare un ruolo da protagonisti in 34 discipline. Tra i più attesi, ci sono i campioni che hanno già fatto la storia dello sport italiano, ma anche giovani promesse pronte a sorprendere e affermarsi a livello mondiale.daLa cifra consente aldi superare il precedente primato di Tokyo 2020 (384 atleti di cui 197 uomini e 187 donne).