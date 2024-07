Olimpiadi di Parigi 2024 attacco alla rete ferroviaria francese | disagi e paura alla vigilia dei giochi

Leggi tutta la notizia su ildifforme

(Di venerdì 26 luglio 2024) Articolo pubblicato venerdì 26 Luglio, 10:27 Oggi prendono ufficialmente il via i tanto attesiOlimpici di. Tuttavia, la capitaleè in stato di allerta a causa di possibili minacce terroristiche, in particolare quelle sostenute dall‘Iran contro gli atleti israeliani. Questorme è stato reso pubblico da una lettera inviata dal L'articolodideiproviene da Il Difforme.