Ok finale dell' Ue alle procedure per deficit c' è anche Roma

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 26 luglio 2024) Via liberadel Consiglio Ue all'avviopereccessivo nei confronti'Italia e di altri sei Paesi membri: Belgio, Francia, Ungheria, Malta, Polonia e Slovacchia. Lo rende noto lo stesso Consiglio Ue dopo aver adottato le decisioni tramite procedura scritta. E' stata inoltre stabilito che lania, sottoposta alla procedura pereccessivo dal 2020, non ha adottato misure efficaci per correggere il proprioe pertanto la procedura dovrebbe rimanere aperta.