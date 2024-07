Norrkoping-Kalmar sabato 27 luglio 2024 ore 15 | 00 | formazioni quote pronostici

Leggi tutta la notizia su infobetting

(Di venerdì 26 luglio 2024) Il gol di Nyman che ha rimandato l’Halmstad battuto dalla Platinumcars Arena ha permesso aldi interrompere una lunga serie negativa di risultati e di emergere dall’ultimo posto in classifica dell’Allsvenskan, rimettendosi in corsa per la salvezza. La sfida contro ilè uno scontro diretto per la squadra di Alm, contro una squadra capace nell’ultimo turno di fermare la corsa InfoBetting: Scommesse Sportive e