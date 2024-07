Norimberga-Juve | dove vederla in tv orario e probabili formazioni

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di venerdì 26 luglio 2024) Alla Raiffeisen Arena l’incontro amichevole: le ultimissime diconvedere il match in tv Al Morlock Stadion diva in scena la partita amichevole. Si tratta della prima uscita per i bianconeri con Thiago Motta in panchina: l’avversario gioca in Zweite Liga ed è allenato da Miroslav Klose. Andiamo a