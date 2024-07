Netflix | i film e le serie in arrivo ad agosto 2024 in Italia!

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di venerdì 26 luglio 2024)ha annunciato le novità innel mese diin. Un mese che per tanti significa ferie, ma che presenta comunque alcune uscite interessanti, sia tra gli Original che tra il contenuto non “Originale” caricato su. Subito sotto trovate la lista divisa per categoria:Originals eTVOriginals, contenuti non originali, Anime e Animazione e Doc & Comedy. Vi ricordiamo che la lista è in continuo aggiornamento e che potrebbe quindi subire variazioni.