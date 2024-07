Netanyahu vuole modificare la proposta di pace USA ma Hamas non ci sta | Vuole impedire la fine delle ostilità

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di venerdì 26 luglio 2024) Dopo nove mesi di guerra, nella Striscia di Gaza si continua a combattere con ben poche possibilità di arrivare a un cessate il fuoco. A lasciarlo intendere è il viaggio a Washington del primo ministro dello Stato ebraico, Benjamin, che, secondo il quotidiano israeliano Haaretz, aveva come scopo “non di portare avanti un accordo diplomatico per riportare a casa sani e salvi gli ostaggi israeliani mentre sono ancora vivi e per porreai combattimenti e alle sofferenze. Piuttosto, è ottenere il sostegno americano per continuare la guerra”.