Netanyahu conferma | Negoziatori a Roma nei prossimi giorni

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 26 luglio 2024) l premier israeliano Benyamin, incontrando Donald Trump a Mar-a-Lago, ha rivleato che Israele invierà una squadra negoziale ai colloqui per il cessate il fuoco a“probabilmente all’inizio della settimana”. La notizia è stata riportata dal Guardian. In precedenza, il reporter Barak Ravid aveva riferito sul portale Walla – citando fonti israeliane e Usa – che il capo del Mossad David Barnea incontrerà nella Capitale il direttore della Cia William Burns, il premier del Qatar Mohammed bin Abdel Rahman al-Thani e il capo dell’intelligence egiziana Abbas Kamal per discutere dell’accordo sugli ostaggi. L'articolo: “nei” proviene da The Social Post.