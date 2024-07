NBA Westbrook firma un biennale con i Denver Nuggets

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 26 luglio 2024) Colpo dei, che si aggiudicano Russellcon un. A riportarlo è il The Athletic, che spiega come l’MVP dell’NBA 2016/2017 si trasferisce con un’operazione da 6,8 milioni di dollari., campione nel 2023, va a rinforzare la linea difensiva dopo le partenze di Reggie Jackson e Kentavious Caldwell-Pope Less. NBA,uncon iSportFace.