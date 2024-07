Napoli ceduto Lindstrom all’Everton

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di venerdì 26 luglio 2024) Il comunicato del club partenopeo Ora è ufficiale: Jespersaluta ile lascia la Serie A. Il calciatore danese infatti è statoufficialmente all'Everton, come reso noto dal comunicato pubblicato dalla società sul proprio sito. Un'unica stagione in maglia azzurra del danese, senza lasciare il segno. L'Everton acquista il calciatore in prestito