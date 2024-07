Musetti-Mensik oggi in tv ATP Umag 2024 | orario programma streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 26 luglio 2024) Lorenzoaffronta quest’la semifinale del torneo ATP 250 dio (), in Croazia, e si troverà di fronte il ceco Jakub, uno dei più promettenti della nuova generazione. Anzi, uno dei cavalli di battaglia della classe 2005. 19 anni ancora da compiere, un’ispirazione forte data da Tomas Berdych e Radek Stepanek,ha stupito tutti arrivando dalle qualificazioni al terzo turno agli ultimi US Open e sta confermando l’ottimo talento che ha a disposizione. Potrebbe arrivare qui la sua seconda finale sul circuito maggiore. Dall’altra partesi trova in una situazione oltre il surreale: qualora vincesse, la finale sarebbe domani alle 20:00. Ma contemporaneamente dovrebbe giocare anche in doppio alle Olimpiadi con Luciano Darderi. Si spera che, nel 2028, papocchi simili non siano più consentiti dall’ATP, che non ha gestito bene la calendarizzazione.