Mucca precipita in un torrente Salvata dai pompieri

(Di venerdì 26 luglio 2024) I Vigili del Fuoco volontari di Livigno sono intervenuti ieri alle 9,30, in Val Federìa, ad una quota di 2300 metri, per ilggio di unafinita in un, dopo essere scivolata in un crepaccio formatosi lungo un nevaio. Dopo aver creato un varco nella neve ghiacciata, mediante l’utilizzo di una motosega, si è proceduto al recupero in sicurezza dell’animale, successivamente riconsegnato al proprietario in ottime condizioni. Un intervento particolare per idel piccoli Tibet, ai quali va la riconoscenza dell’allevatore che ha potuto riportare in azienda il suo bel capo.