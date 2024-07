Montalto in fase di completamento la riqualificazione di Strada Litoranea

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 26 luglio 2024), 26 luglio 2024 – Sono iniziati i lavori di asfaltatura che andranno a completare ladellae Via del Poggio aMarina. Un importante e doveroso intervento, che ha visto un lungo tratto di circa due chilometri (dalla rotonda della Marina all’intersezione con Via Tre Cancelli, una delle ultime opere per il miglioramento del lido) e che andrà a garantire la sicurezzale in uno degli ingressi alla marina. I lavori termineranno a breve arrecando il minor disagio possibile a residenti e turisti. “Un’opera importante e necessaria – dichiara l’amministrazione comunale – poiché quel lungo tratto dimolto transitata era ormai compromesso da molto tempo.