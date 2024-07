Milano | trovato morto l’ex marito di Alessia Pifferi

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 26 luglio 2024)di, Francesco Miranda, è statosenza vita il 6 luglio nella sua abitazione di via Parea a, nella stessa palazzina in cui viveva la 38enne condannata all’ergastolo per l’omicidio della figlia Diana, nata da un’altra relazione. Sulla morte del 55enne, che due giorni prima era stato sottoposto a gastroscopia, indaga la Procura. E’ stato aperto un fascicolo per omicidio colposo a carico di ignoti, un atto dovuto per disporre l’autopsia, già effettuata, ed eseguire gli accertamenti per chiarire eventuali responsabilità mediche. A quanto ricostruito, Francesco Miranda soffriva da un po’ di tempo di dolori allo stomaco e due giorni prima di morire era stato sottoposto a indagini diagnostiche all’ospedale di Melegnano, nel milanese.