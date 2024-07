Milano-Meda contromano | grave incidente con più auto tre feriti

Leggi tutta la notizia su ilnotiziario

(Di venerdì 26 luglio 2024)stradaleieri sera sulladove un veicolo ha imboccatola superstrada. L’è avvenuto in carreggiata Sud, direzione, tra Bovisio Masciago e Varedo. Per cause in fase di accertamento sembrerebbe che un’vettura abbia percorso un tratto di superstrada, per poi finire la sua corsa impattando contro levetture che