Milano 47enne squarcia ladro entrato in casa nella notte | non è in pericolo di vita

Leggi tutta la notizia su ildifforme

(Di venerdì 26 luglio 2024) Articolo pubblicato venerdì 26 Luglio 2024, 18:35 A, in via Mac Mahon, durante latra il 25 e il 26 luglio unsi sarebbe intrufolato in una. Il proprietario, uncinese, che era da solo inin quel momento, si sarebbe svegliato improvvisamente per i rumori dell’intruso e avrebbe L'articoloin: non è indiproviene da Il Difforme.