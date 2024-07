Meteo atteso un picco di caldo a fine mese con temperature oltre i 40 gradi

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di venerdì 26 luglio 2024) La prolungata ondata diche sta interessando il nostro Paese avrà un nuovoproprio sul finire del, momento nel quale secondo gli esperti lesaranno di 6-8al di sopra delle medie e le massime potrebbero superare i 40, soprattutto in diverse località del Centro-Sud. Per l’ultimo weekend deldi luglio non sono previste particolari variazioni a livellorologico rispetto alle ultime ore, seppur conin rialzo