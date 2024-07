Metanfetamine nascoste in auto Patteggia 3 anni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 26 luglio 2024) Fabienne Jacqueline Delecour, belga di 46, era stata fermata al valico di Brogeda a fine ottobre, mentre entrava in Italia con 55 chili diin un doppiofondo dell’di cui era alla guida. Droga che l’aveva condotta in carcere al Bassone, su disposizione del sostituto procuratore di Como Giuseppe Rose, con il quale ora ha trovato un accordo dimento a tredi reclusione. L’udienza per la formalizzazione è stata fissata a settembre, ma intanto la donna ha ottenuto un’attenuazione della misura cautelare, che le ha consentito di lasciare il carcere a favore di una detenzione domiciliare in Italia. Il veicolo che stava guidando non era di sua proprietà, ma le era stato affidato da qualcuno, mai identificato, per fare il viaggio verso il destinatario della consegna, che ha atteso invano quel carico mai arrivato alla destinazione concordata.