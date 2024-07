Massacra di botte e morsi la fidanzata per una sigaretta | le sue urla dal terrazzo

Leggi tutta la notizia su europa.today

(Di venerdì 26 luglio 2024) L'intervento della polizia ha interrotto un pestaggio che poteva avere conseguenze drammatiche. Un'aggressione brutale, per futili motivi, si è conclusa con un arresto per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. È successo all'Arcella, quartiere di Padova, la scorsa notte. L'allarme è