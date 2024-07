Martina e Raul un mese dopo che fine ha fatto Carlo

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di venerdì 26 luglio 2024)le tre settimane passate a Temptation Island hanno capito di non essere fatti per stare insieme e alle parole di lei “non lo amo più“, sono usciti divisi. E tutt’ora, a distanza di unda quel falò andato in onda ieri sera, non stanno insieme. “Appena tornati a casa mi è mancata, ho sentito davvero tanto la sua mancanza” – ha esordito– “Sono deluso ma non posso eliminare il sentimento come se niente fosse. Non mi è piaciuta come si è posta e non mi aspettavo quasi nulla di quello che ho visto a Temptation Island. Il sentimento è andato a scemare, ho perso la stima e l’immagine. Non ci siamo più sentiti in questo, magari ho sbagliato perché sono orgoglioso. Ma da parte sua non c’è stato nessun contatto”.in questonon si sono mai sentiti e la colpa, a detta di lui, sarebbe di lei. “Il rientro a casa me lo aspettavo diverso.