Manna | Il mercato del Napoli è attivo c’è ancora un mese

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 26 luglio 2024) Tempo di lettura: 1 minuto“Noi abbiamo cercato di poter dare all’allenatore sin dai primi giorni di ritiro una squadra già competitiva per affrontare subito il campionato. E’ chiaro che ci saranno dei movimenti, c’èundi, e potremmo fare degli inserimenti. E’ un percorso, un progetto che sta iniziando quest’anno che vede l’allenatore centrale”. Lo ha detto il direttore sportivo del, Giovanni, nel corso della conferenza stampa di Giovanni Di Lorenzo a Castel di Sangro (L’Aquila) Aè stato chiesto della situazione sulla vendita di Victor Osimhen, ma ha risposto: “Siamo qui oggi per mettere una parola fine alla telenovela estiva. Penso sia inopportuno e non corretto parlare in questa sede di– ha detto -. In generale condividiamo col club una strategia, siamo tranquilli, abbiamo le idee chiare.