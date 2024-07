Mani perfette a casa | il kit unghie semipermanente che ti stupirà!

Leggi tutta la notizia su today

(Di venerdì 26 luglio 2024) Lesono il nostro biglietto da visita, raccontano di noi e delle nostre abitudini. Soprattutto in occasioni importanti come un colloquio di lavoro o un evento speciale, averecurate e impeccabili è fondamentale per fare una buona impressione.Ma non sempre si ha il tempo o le risorse