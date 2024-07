L’ultimo weekend di luglio solleva i numeri del turismo estivo in Toscana

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di venerdì 26 luglio 2024) FIRENZE –in crescita per le strutture ricettive per la fine del mese per le presenze turistiche in. Perdi, primo dell’esodo, le previsioni, infatti, a fronte di un lieve calo nelle settimane precedenti, sono positive: nelle strutture ricettive ufficiali sono state prenotate 8 camere disponibili su 10. 700mila i pernottamenti stimati per il, leggera flessione delle richieste per le città d’arte e le località dell’offerta termale, stabili le aree di montagna e le località rurali e di collina, ma cresce leggermente l’occupazione delle strutture della costa. È il quadro del Centro Studi Turistici di Firenze per Confesercentiin base al monitoraggio dell’offerta ricettiva disponibile online sui principali portali delle Online Travel Agency.