Londra non pone obiezioni a mandato d' arresto di Netanyahu

(Di venerdì 26 luglio 2024) Il governo laburista britannico di Keir Starmer non intende porreformali di fronte alla Corte Penale Internazionale contro i mandati dispiccati mesi fa nei confronti del premier israeliano, Benyamin, e del ministro della Difesa, Yoav Gallant, oltre che dei leader di Hamas, accusati di crimini di guerra nella Striscia di Gaza. Lo ha detto oggi un portavoce di Downing Street, confermando indiscrezioni del New York Times. L'ipotesi di porreera stata evocata - ma non ufficializzata - dal precedente governo conservatore di Rishi Sunak.