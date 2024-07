LIVE – F1 GP Belgio 2024 | le prove libere 1 in DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 26 luglio 2024) La F1 vola a Spa-Francorchamps località che ospita il Gran Premio deldal 1950. Il circuito è uno dei circuiti più suggestivi e amati da tutti gli appassionati di motorsport, con la celebre ‘Eau-Rouge’, che negli anni è diventato un simbolo per la categoria. Su questa pista, negli ultimi anni, hanno perso la vita due piloti: Anthoine Hubert, scomparso nel 2019 a seguito di un incidente in F2, e Dilano Van’t Hoff, vittima di un incidente nella propedeutica Formula Regional nel 2023. Proprio per questo motivo, non mancano i tributi tra i piloti impegnati questo fine settimana. Il weekend, in scena tra il 26 e il 28 di luglio, è l’ultimo round prima della sosta estiva, con il Circus che si fermerà infatti per tre settimane, prima di tornare a fine agosto a Zandvoort, in Olanda. Il Gran Premio delsi apre con la prima sessione di, che inizierà alle 13.30.