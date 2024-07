LIVE F1 GP Belgio 2024 in DIRETTA | si parte con la FP1 la Ferrari vuole sfidare le McLaren e Verstappen

Leggi tutta la notizia su oasport

12.56 Quale sarà il programma della giornata? Si partirà ora alle ore 13.30 con la prima sessione di prove libere, quindi alle ore 17.00 si andrà a concludere il programma con la seconda ora di lavoro in pista. 12.53 Ricordiamo che dopo la tappa belga prenderanno il via le vacanze estive della F1. Si tornerà in azione nell'ultimo weekend di agosto con il GP d'Olanda a Zandvoort. 12.50 Siamo giunti ufficialmente ai nastri dinza del quattordicesimo appuntamento della stagione, siamo nel bel mezzo del momento clou del campionato e la situazione in griglia si fa sempre più rovente! 12.