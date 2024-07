LIVE – Cerimonia di Apertura Olimpiadi Parigi 2024 | aggiornamenti in DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 26 luglio 2024) Latestualedelladidelledi. Si alza ufficialmente il sipario sulla XXXIII edizione dei Giochi Olimpici, che ha visto svolgersi le prime gare già mercoledì per consentire i giusti tempi di recupero agli atleti. Ladi, per la prima volta nella storia, non si svolgerà in uno stadio ma lungo la Senna. Le delegazioni sfileranno su imbarcazioni per 6 chilometri, partendo dal ponte Austerlitz e toccando alcuni dei luoghi che accoglieranno le gare come La Concorde, la Spianata des Invalides ed il Grand Palais. L’arrivo è previsto al ponte Iéna, dove il corteo di atleti si fermerà davanti al Trocadéro per gli ultimi spettacoli della. L’appuntamento è a partire dalle ore 19.30 di venerdì 26 luglio. Sportface.