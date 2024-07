LIVE – Berrettini-Hanfmann 1-2 semifinale Atp Kitzbuhel 2024 | RISULTATO in DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 26 luglio 2024) Ile latestuale del match tra Matteoe Yannick, valevole comedell’Atp 250 di, torneo sulla terra rossa austriaca. Il tennista italiano ha eliminato in serie Pavel Kotov, Alejandro Tabilo e Nicolas Moreno de Alboran, vincendo cinque tie-break su altrettanti disputati, così come sei set su sei: il classe ’96 di Roma è in grande forma e ha confermato quanto di buono visto di recente a Gstaad. Dal canto suo,è un rivale da non sottovalutare su questa superficie, dunque servirà il migliorper ottenere un posto in finale. Sportface.it garantirà unatestuale della partita, con aggiornamenti in tempo reale a partire dalle ore 12.30 di venerdì 26 luglio.