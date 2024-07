L' intramontabile fascino delle Olimpiadi | a Parigi 2024 l’Italia più forte di sempre Che a trionfare sia la pace

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di venerdì 26 luglio 2024) Benedette! Per due settimane (speriamo) si parlerà un po’ meno di guerre e di beghe politiche, per vivere totalmente – nel segno della fratellanza – l’appuntamento sportivo che più fa vibrare l’anima. I Giochi di– a soli tre anni da quelli di Tokyo 2020, posticipati causa Covid – arrivano al momento giusto per provare a distrarci dalle paure internazionali, proponendo