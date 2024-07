L' impresa di Oriano per il Bologna | 400 km in bici fino a Valles

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 26 luglio 2024), 26 luglio 2024 - Cosa non si fa con la spinta della Champions. Chiedetelo aTommasoni da Calderino, frazione di Monte San Pietro. A 69 anni è arrivato adopo 400 chilometri sulla suacletta. "Volevo raggiungere la mia squadra del cuore e ci sono riuscito", dice con un sorriso fanciullesco. Questo il suo viaggio della passione: "Da casa mia ho raggiunto la stazione didove ho preso un treno per Padova perché in queste giornate così calde non potevo affrontare un tratto di pianura padana rovente - racconta-. Da Padova sono partito ine ho fatto tre tappe: la prima a Vittorio Veneto, la seconda a Cortina, la terza a Dobbiaco e stamattina sono arrivato a".