Liguria | Schlein ' occasione per alternativa' ipotesi Orlando**

(Di venerdì 26 luglio 2024) Roma, 26 lug. (Adnkronos) - "Un'per le forze alternative alla destra". Così Ellydefinisce la sfida per la regione Liguria aperta oggi dalle dimissioni di Giovanni Toti. Martedì saranno formalizzate in Consiglio e di lì partiranno i 90 giorni entro cui fissare le elezioni, a ridosso di quelle in Emilia Romagna e Umbria. E il Pd scommette su un possibile triplete. In tutte e tre le regioni al voto in autunno si lavora a costruire un centrosinistra ampio. A partire dai temi concreti, la linea di: "Molto prima che ragionare sui perimetri delle forze politiche o sui nomi, bisogna che noi ci mettiamo d'accordo sulle cose che bisogna fare per l'Italia". Matteo Renzi intanto si fa avanti: "Che cosa comporta per noi questa alleanza? Stare nella coalizione di centrosinistra in modo organico alle future regionali".