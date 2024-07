Lancaster rogo in un deposito di veicoli da rottamare | fiamme infernali

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 26 luglio 2024) A, nella California del sud, decine di auto hanno preso fuoco in undida. Nel cantiere si è sprigionato un denso fumo nero irrespirabile che si è disperso in tutta la zona. Le riprese aeree del notiziario locale KABC hanno mostrato decine di automobili rottamate avvolte dallee i vigili del fuoco impegnati a spegnere il. Non sono stati segnalati feriti e le autorità stanno indagando sulle cause dell'incendio.