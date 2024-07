La vendetta di Sangiuliano | il ministro prepara un libro sulle gaffe altrui

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 26 luglio 2024) Ildella Cultura Gennaroè famoso per le sue. Da Colombo influenzato da Galileo a Time Square a Londra, fino ai 300 mila visitatori per la “sua” mostra passando per il Premio Strega. Ma ora ha deciso di vendicarsi. Scrivendo unintitolato “Ledegli altri”. «Ho tante fonti nei giornalisti e nelle redazioni. Ci divertiremo», dice minaccioso al Foglio. E già c’è qualche aneddoto da raccontare: «Francesco Merlo ha scambiato Polignano con Putignano e si è inventato la parola innito che non esiste». Ma anche «Paolo Mereghetti sul Corriere ha confuso Gianni Schicchi, quello dell’opera di Puccini, con Riccardo Schicchi, quello di Cicciolina». Poi si passa alla politica: «E vogliamo parlare dei libri di Renzi? Ogni dieci righe un errore: ha collocato una battaglia che si svolse a Pistoia a Firenze per licenza poetica».