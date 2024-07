La professione di OSS nella lista dei lavori usuranti | il primo sì alla Camera

Leggi tutta la notizia su leggioggi

(Di venerdì 26 luglio 2024) Buone notizie per chi svolge ladi OSS: ladei deputati ha messo il bollino verde su un ordine del giorno per inserire questa figura professionale nell’elenco dei. Documento a firma del deputato valdostano Franco Manes, che riguarda le “professioni socio-sanitarie con qualifica di Oss”. Obiettivo è quello evidenziare come – si legge in una nota – anche queste figure dell’ambito sanitario “si trovano ad operare in contesti difficili, sempre a contatto con persone molto fragili e con oggettive difficoltà gestionali, organizzative, logistiche e fisiche”. L’approvazione è arrivata nell’ambito della conversione in legge del decreto legge sulle misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste d’attesa delle prestazioni sanitarie: la cosiddetta nuova legge sulle liste di attesa 2024.