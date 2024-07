La famiglia lo cerca per giorni | era ricoverato al Goretti dopo essere stato investito da un’auto

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 26 luglio 2024) Una storia ai limiti del credibile quella che arriva da Latina e che ha avuto inizio con l’investimento di un pedone avvenuto la scorsa settimana, nella mattina di giovedì 18 luglio in via Ezio. L’uomo travolto da una monovolume guidata da un’ottantenne è un cittadino romeno di 46 anni, che periodicamente si trasferisce a Latina presso un suo congiunto residente nel capoluogo da oltre venticinque anni e lavoratore stabile. La scomparsa e il ritrovamento In quei, il familiare era fuori città con la moglie e, al ritorno, non riusciva più a contattarlo.aver tentato di ottenere informazioni dalle forze di polizia, senza successo, ha deciso di verificare presso gli ospedali prima di denunciare la scomparsa.