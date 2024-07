La curiosità sulla Bocca della Verità che in pochi conoscono | ecco cos’era in realtà

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di venerdì 26 luglio 2024) Fare visita allaè una tappa fissa per chi trascorre alcuni giorni a Roma e godesua bellezza unica e inimitabile. Il monumento attrae ogni giorno tante persone che curiose non perdono occasione di farsi prendere la mano, ma insanno realmente cosa si nasconde dietro a quella macchina. LEGGI ANCHE: — A Roma c’è il ‘teschio degli innamorati’: lo puoi vedere solo una volta all’anno >> Probabilmente non lo sapeva neanche Hollywood quando decise di girare la famosa scena di Vacanze romane con Audrey Hepburn e Joe Bradley che in sella ad una vespa fecero il giroCapitale, diventando un’icona per il cinema internazionale.