Kfum Oslo-Bodo Glimt sabato 27 luglio 2024 ore 16 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici

Leggi tutta la notizia su infobetting

(Di venerdì 26 luglio 2024) Continua a confermarsi squadra da trasferta ildi Moesgaard, che è reduce da 2 vittorie esterne consecutive ed è balzata al sesto posto in Eliteserien alle spalle delle grandi del torneo. Per il sedicesimo turno di Eliteserien la squadra della capitale torna in casa si troverà di fronte unche ha appena esordito in Champions con il rotondo 4 a 0 InfoBetting: Scommesse Sportive e