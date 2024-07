Intermarine-Leonardo 16 miliardi per 5 cacciamine alla Marina

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 26 luglio 2024)(gruppo Immsi) ehanno firmato con Navarm un contratto per la fornitura didi nuova generazione costieri, ed il relativo supporto logistico, destinatiMilitare italiana. Il valore è di 1,6per la realizzazione di 5 unità a cui si aggiunge circa 1 miliardo in opzioni per il completamento del programma. Con riferimentotranche base, la quota diè di 1,165di euro, corrispondente a circa il 73% e quella di, è di 0,430di euro, circa il 27%. La stessa ripartizione è prevista per le tranches opzionali.