Inter mercato sbloccato Carboni e il nuovo investimento

(Di venerdì 26 luglio 2024) L’sta sbloccando definitivamente il suograzie alla cessione di Valentinall’Olympique Marsiglia. La dirigenza pianifica il, Tuttosport spiega.– L’ha trovato l’accordo per la cessione di Valentinall’Olympique Marsiglia. Prestito di 4-5 milioni di euro e diritto di riscatto a 35, perciò l’incasso si aggira attorno ai 40 totali. Ilsi sblocca quasi del tutto con questa operazione, ora si può finalmente sostituire a dovere Tajon Buchanan. Il canadese ha vissuto una frattura della tibia e mancherà dal campo almeno fino a novembre/dicembre, per tale motivo serve un altro giocatore nella zona sinistra del rettangolo di gioco. La dirigenza vuole un braccetto come vice-Bastoni, piace tanto ad Oaktree Nathan Zeze del Nantes. Difensore centrale di appena 19 anni, quindi nato nel 2005.