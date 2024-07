Iniziare a investire | valutare bene i rischi

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 26 luglio 2024) Quando si decide di, è molto importante non farsi prendere dall'entusiasmo e mantenere i piedi ben saldi a terra. Nonostante l'apparente semplicità,non è per nulla semplice e non è detto che porti a un aumento del capitale. Anzi, ipossono causare anche perdite più o meno ingenti. Questo avviene soprattutto quando ci si improvvisa esperti o si seguono i consigli di chi ne sa poco o nulla, come amici e parenti, ma può capitare anche a chi ha molta esperienza sulle spalle. Chi ha esperienza sache non può esistere profitto senzao, ma è anche in grado di effettuare scelte di investimento in grado, da un lato, di contenere i, e, dall'altro, di adattarsi alle proprie possibilità economiche, nonché alla propria resistenza emotiva alle perdite o alle oscillazioni dei mercati.