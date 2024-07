Infortunio sul lavoro Operaio investito da un quadro elettrico

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 26 luglio 2024)sulieri mattina a Valgreghentino. Undi 22 anni è statoda unche stava movimentando, che gli ha colpito e schiacciato un piede. L’incidente si è verificato in un’azienda di impiantistica. Il 22enne, che abita in paese, è stato soccorso dai sanitari di Areu con i volontari della Croce rossa italiana. Dopo le prime cure e la prima assistenza, è stato trasferito in ambulanza al Pronto soccorso dell’ospedale di Merate. Sul posto anche i carabinieri della caserma di Olginate e gli ispettori del servizio di di Sicurezza a prevenzione negli ambienti didi Ats della Brianza per valutare eventuali responsabilità e il rispetto di tutte le normative, oltre all’utilizzo dei presidi di protezione individuale.