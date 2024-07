In maternità senza stipendio il dramma di una mamma I colleghi le fanno la spesa

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 26 luglio 2024) La Spezia, 26 luglio 2024 –da pochi mesi restaa causa di un cambio di appalto all’interno di un colosso della distribuzione, poiché in carico alla società uscente. La donna, single e monoreddito, ha dato alla luce una bambina nel luglio 2024. Essendo inobbligatoria, non ha potuto seguire i suoinel cambio appalto e non lo potrà fare finché non terminerà il periodo obbligatorio di