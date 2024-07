In fiamme il poligono di Galaceti Due morti

Leggi tutta la notizia su agi

(Di venerdì 26 luglio 2024) AGI - Un incendio boschivo sta interessando, l'area in prossimità deldi tiro in località Galceti (Prato). Le, partite dall'interno del, sospinte dal vento si sono rapidamente propagate arrivando a una pineta che si trova nell'area circostante. Immediato è stato l'invio di dieci squadre di volontariato antincendi boschivi, dei vigili del fuoco e di due elicotteri della flotta regionale considerato che si tratta di una zona di alto pregio ambientale con la presenza anche di abitazioni non troppo distanti dal fronte del fuoco. All'interno della struttura ci sarebbero state tre persone, una delle quali è stata soccorsa dal 118 ustionata in forma grave; mentre le altre due persone - che in un primo momento risultavano disperse - sono morte. Sul posto anche i carabinieri e la polizia municipale e la sindaca di Prato, Ilaria Bugetti.