In Brasile i primi due morti di febbre Oropuche al mondo

(Di venerdì 26 luglio 2024) Il Ministero della Salute brasiliano ha confermato due decessi dovuti allaOropouche, nello Stato di Bahia: si tratta deiregistrati a livello mondiale. Ladi Oropouche è un'infezione virale tropicale trasmessa da moscerini e zanzare e prende il nome dalla regione in cui è stata scoperta e isolata per la prima volta nel 1955, presso il laboratorio regionale di Trinidad, vicino al fiume Oropouche, a Trinidad e Tobago. "Fino ad oggi la letteratura scientifica mondiale non aveva riportato casi di decessi dovuti a questa malattia", si legge in una dichiarazione rilasciata dal Ministero, come riporta Cnn. Secondo la Segreteria della salute dello stato di Bahia, il primo morto è stato registrato il 17 giugno. Il paziente aveva 24 anni, viveva a Valença ed è morto a marzo. Lunedì scorso è stato registrato il secondo decesso, di una donna, riporta Agenzia Brasil.