Il vaccino contro il fuoco di Sant’Antonio può ridurre il rischio di demenza | l’ipotesi di uno studio

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di venerdì 26 luglio 2024) Unodell'Oxford University ha scoperto che unl'herpes zoster, meglio noto come "di Sant'Antonio", riduce del 17% ildi. Ma ancora non sono chiare le ragioni di questo ipotetico ruolo protettivo, motivo per cui saranno necessari ulteriori studi di conferma.