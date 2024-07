Il principe Harry spiega perché non riporterà Meghan Markle nel Regno Unito | È troppo pericoloso

Leggi tutta la notizia su vanityfair

(Di venerdì 26 luglio 2024) Il duca di Sussex - che con l'addio alla royal family ha perso la protezione di Scotland Yard in suolo britannico - in una nuova intervista ha detto che teme per l'incolumità della moglie: «Qualunque lupo solitario potrebbe farle del male, magari con l'acido, o con un coltello»