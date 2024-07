Il ministro Giorgetti incontra il governatore dello stato di Rio

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 26 luglio 2024) Cordiale e amichevole incontro a margine del G20 in Brasile, tra ildell'Economia, Giancarlodi Rio de Janeiro, Claudio Castro. "Un bel momento per scambiare idee anche con la vivace comunità italiana in Brasile per portare avanti progetti comuni di sviluppo e progresso", riporta un post sul profilo social del Mef.